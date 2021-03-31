Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson babasıyla hayatını ilk kez anlattı 'Babam bize...'
Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, babasıyla olan hayatını ilk kez anlattı. Babasının neler öğrettiğinden bahsetti.
2009 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü yıldız Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, ilk kez babasıyla geçen çocukluğuna dair açıklamalarda bulundu. Top model Naomi Campbell'ın Youtube'da yayınlanan 'No Filter' adlı programına konuk olan Jackson, babasının kardeşlerine ve kendisine hayata dair her şeyi gösterdiğini söyledi.
22 yaşındaki Paris Jackson, "Babam bizim kültürlü ve eğitimli olmamız konusunda gerçekten iyiydi" ifadelerini kullandı.
Jackson, "Babam bize sadece pırıltılı ve ışıltılı bir dünyayı göstermedi. Üçüncü dünya ülkelerini de gördük" diyerek Michael Jackson'ın geniş bir perspektif içinde kendilerine dünyanın tüm hallerini tanıttığını da sözlerine ekledi.
Naomi Cambell, ayrıca Paris Jackson'ı küçüklüğünden beri tanıdığını belirterek onun modellik kariyeri hakkında da bazı sorular sordu. Jackson, fiziksel görüntüsü nedeniyle modellik kariyeri yapabileceğinin kendisine söylendiğini anlatarak "Bu öğüdü dinleyip modellik kariyeri yapmaya karar verdim" dedi.