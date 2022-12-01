Miami'nin Lucca'sında bu masayı kimin sayesinde bulduk

Dünyanın sanat kalbi Pazartesi gününden beri burada, Miami”de atıyor.

İsviçre”nin Basel kentinde başlayan “Art Basel” sanat fuarı, Hong Kong ve Paris”ten sonra dördüncü fuarını burada açıyor.

Ama galiba en büyüğü burası oldu.

Dünyanın 70 milyar dolarlık sanat pazarının yüzde 42”si ABD…

Ama şehirde aynı anda 6 ayrı sanat fuarı var.

Fuarlar burada hayatı öylesine etkiliyor ki, sanki her şey bu onlara göre düzenleniyor.

Miami Art Basel”e ilk defa geliyorum.

Bugünden itibaren size buradan bazı izlenimlerimi yazacağım.

TÜRKLER BURADA GÜÇLÜ VE FUARI CONTEMPORARY İSTANBUL”LA AÇTI

Miami”de fuara oldukça kalabalık bir Türk grubu da katılıyor.

Açılışı, İstanbul”un bir numaralı sanat fuarı olan “Contemporary İstanbul” grubu yaptı.

Miami Beach”de verdikleri davette tanıdık bir çok simaya rastladım.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve danışmanı Ali Arıkan,Sanat Galerisi sahibi İnci Aksoy,, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Bolat, Kurumsal İletişim Müdürü Yahya Üstün, Hürriyet Havacılık yazarı Uğur Cebeci, Sanatçı Ardan Özmenoğlu, Hürriyet yazarı Onur Baştürk ve çok sayıda yabancı sanatsever Ali Güreli”nin yaptığı sunumu izledi.

Ama gecenin en ilgi çekici davetlileri hiç şüphesiz geniş bir kadroyla buraya gelen “Sadakatsız” dizisi ekibiydi.

İlk gün fuarı gezdikten sonra ilk izlenimim şu oldu:

Bizdeki Contemporary tabi ki kendi ölçüleri içinde, Miami”den hiç de aşağı kalır değil.

Davette Haremlik markasını yaratan Caroline Koç”un ortağı Banu Yentür”ye de karşılaştım.

Caroline”le birlikte Haremlik gibi premium bir marka yarattılar.

Buranın en prestijli otellerinden Four Seasons içinde bir butikleri var.

Bir akşam önce yeni ve çok premium bir alışveriş merkezinde Miami”deki ikinci Haremlik mağazasını açmışlar.

SADAKATSIZ”IN İKİ OYUNCUSU İKİ GECENİN DE YILDIZIYDI

Geçenlerde Ay Yapımla birlikte Arap dünyasının en büyük televizyon grubu MBC ile çok büyük bir işbirliği anlaşmasına imza atan Med Yapım Miami”de de Hispanik Amerika”ya açılım yaptı.

Latin dünyasının en büyük televizyon grubu Tele Mundo ile görüşmeleri yapıyorlar.

Sadakatsız, İspanya”daki çok başarılı performansından sonra Latin Amerika”da da izlenmeye başlandı.

Şimdiyse ABD”deki İspanyolca konuşan seyirci ile tanışıyor.

MED Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksoy, yanında Sadakatsız”ın iki başarılı oyuncusu Cansu Dere ve Melis Sözen”le birlikte Contemporary İstanbul”un davetindeydi.

Tabii bütün gözler onların üzerindeydi.

İki oyuncunun öyle bir ışıltısı var ki, insan gözünü alamıyor.

Cansu Dere”nin kıyafeti, duruşu, asaleti tam karizma…

Melis Sözen ise Işıl ışıl bir kız.

Kariyerinin giderek yükseleceğine eminim.

Havaalanından itibaren herkes durdurup fotoğraf çektiriyormuş.

Onlar artık burada da tanınan birer star.

Bunun ne anlama geldiğine de oradan çıkıp gittiğimiz restoranda gördük.





MİAMİ”NİN LUCCA”SINDA BARDA BİLE DURACAK YER YOKTU AMA GÖREVLİ MELİS”İ GÖRÜNCE

Oradan çıkıp Miami”nin en eğlenceli bölgesi South Beach”de “Mila” adlı kulüp restorana gittik.

Burası bir anlamda South Beach”in “Lucca”sı…”

Bir binanın en üst katında ve asansörle çıkıyorsunuz.

İki bölümlük çok geniş bir alan.

Girişte sol tarafta oldukça büyük bir açık mutfak var.

Balık ve deniz ürünleri İstanbul”daki “Novikov” gibi bir tezgahta sergileniyor.

İçerisi anormal kalabalık.

Genç, pırıl pırıl, rengarenk bir insan profili var.

Bırakın oturacak yeri barda ayakta duracak yer bile bulamıyorsunuz.

Rezervasyonumuz olduğu halde epey beklemek zorunda kalacağımız anlaşıldı…

Bara geçip birer içki ısmarlayıp uzunca bir süre ayakta beklemeye hazırlanırken hiç beklemediğimiz bir şey oldu.

Mekanın Latin kökenli bir yöneticisi Melis Özen”i gördü.

Zaten öylesine ışıldıyor ki görmemek mümkün değil.

Ve gelip bizi aldı, mekanın hiç abartmıyorum en güzel masasasına yerleştirdi.

MED YAPIM”IN PATRONUNUN DA ELİ DEĞDİ Mİ BİLMİYORUM

Ancak bunda Med Yapım patronu Fatih Aksoy”in da küçük bir finansal katkısı oldu mu bilmiyorum.

İçimde öyle bir his de var ki sanki.

Neyse yaşasın Med Yapım ekibi ve yaşasın Melis…

Onun ışıltısı bütün kapıları açıyor.

Cansu Dere”ye gelince o gün uçaktan inmiş ve çok yorgun olduğu için bizimle gelmedi.

Harika bir gece geçirdik.

BURADA TÜRK ŞARAPLARINI BİR KERE DAHA TAKDİR ETTİM

Fatih Aksoy şarabı iyi bilen bir insan.

Madem Amerika”dayız Amerikan şarabı içelim dedik.

Vallahi iyi de sayılabilecek bir para ödedik şaraba.

Biri Napa öteki Sonoma bölgesinden iki şişe şarap içtik.

Değerlendirmem şu:

Türk şarapçıları mucizeler yaratıyor son yıllarda.

Emin olun bu paranın beşte birine Türkiye”de restoranda çok daha iyi Türk şarabı içebilirsiniz.

Buradan Türk bağcılarına ve şarap yapımcılarına bir kere daha teşekkür ve merhaba…

TÜRK SANATÇININI ESERİ FUARIN İLK GÜNÜ KAÇ DOLARA SATILDI

Dün ise Türk Havayollarının gecesiydi.

Buranın gözde mekanlarından biri olan “Island Gardens”daldı gece…

Davetiyede kıyafet olarak şu yazıyordu:

“Erkekler: Ceket ve kravat…

“Kadınlar: Kokteyl elbisesi…”

Miami tam anlamıyla bir neon ışıklar şehri. Başka bir yerde “Kitsch” olorak görüilebilecek bu rengarenk neon cümbüşü burada birer Ardan Gekmenoğlu eserine dönüşüyor.

İnsanı hayata davet eden bir renk harmonisi haline dönüşüyor.

THY gecesinin yapıldığı mekan da böyle ışıklandırılmıştı.

Girişte Ardan Gökmenoğlu”nun yaptığı harika bir THY uçağı post it”i vardı.

THY sanat envanterine girecek önemli bir sanat eseri olmuş.

Bu Arda Ardan Gökmenoğlu”nun Art Basel”de sergilenen bir eserini daha ilk gün 68 bin dolara alıcı bulmuş.

MORGAN FREEMAN”I BEKLEDİK AMA GALİBA KATAR YORGUNUYMUŞ

Her iki tarafa kurulaN dev ekranlarda Turizm Bakanlığı ile birlikte hazırlanmış harikulade Türkiye görüntüleri dönüyordu.

Geceye THY”nin yeni yüzü Morgan Freeman”ın da katılması bekleniyordu.

Ama sanırım Katar”da Dünya Şampiyonası”nın açılışı yorgunluğunu atamadığı için gelemedi.

Şunu söyleyeyim.

Morgan Freeman”ın seçimi bana göre yüzde 100 isabet.

Bugün çevre konuları, doğanın korunması, inanç gibi konularda en önemli belgesellerin Naratörü o oluyor.

Çok güven verici bir kişiliği var.

THY, DUYUNCA HERKESİN “VOOOAAAV” DİYECEĞİ BİRİYLE GÖRÜŞÜYORMUŞ

Ancak oradaki fısıltılardan bir başka şeyi öğrendim.

THY şimdi hepimizi şaşırtacak bir ünlü ile görüşüyormuş.

Görüşmelerde son noktaya gelinmiş, galiba önümüzdeki ay veya daha önce açıklanacakmış.

“Duyunca herkes vaaaaaooo” diyecek diyorlar.

Merakla ekliyorum.

Ben THY”nin sponsorluk stratejisini çok beğeniyorum ve bir Türk olarak iftihar ediyorum.

Avrupa basketbolunun en önemli ligi olan Euroleague şu Covid döneminde ayakta kalabilmesi THY sayesinde oldu.

Bu yıl Şampiyonlar Kulübü sponsorluğu da öyle.

Ancak çok büyük ve küresel markaların başarabileceğim bir şey bu.

SEVAN BIÇAKÇI”NIN YENİ TARZINI ÇOK BEĞENDİM

Med Yapım ekibi tam kadro oradaydı. Yanlarında Tele Mundo yöneticileri de vardı.

Biraz önce yazdığım gibi, Fatih Aksoy”in bir İspanyol şirketi ile kurduğu ortak şirket, Türk dizilerine koskoca bir Latin kıtasını açıyor.

Buradaki potansiyel Arap pazarının iki üç katı olabilir.

Tabii sırada bir de Rusya pazarı var.

Oradan gelen talepler de çok büyük.

Yaptırımlarla ilgili sorunlar aşılabilirse, Türk televizyon yapımları Türkiye”in muazzam bir “Soft Power”ı” (Yumuşak gücü) haline gelecek.

Gecede ünlü takı sanatçısı Sevan Bıçakçı ile karşılaştık.

Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülüne layık görüldü.

Bence çok hakedilmiş bir ödül.

Miami”de de bir butiği var.

Üzerinde siyah bir uzun elbise vardı.

Yuvarlak gözlüklere geçmiş.

Neredeyse bütün parmaklarında kendi yüzükleri var.

Tarzını çok beğendim…

YARIN

(*) Miami Art Basel”de mantı ve lahmacun var mıydı? Miami Maça Kızı”nda lahmacunun fiyatı ne? Maçamızı davete hangi ünlü şefleri götürdü…

(*) Miami”ye damgasını vuran Maçakızı davetinin sponsorları kimlerdi? Davasındaki kumaşın desenlerini hangi sanatçı çizdi..

(*) Türk devletinin hangi ünlü yöneticisi için ünlü bir galeri Noel günü özel olarak açıldı.

(*) Bedr Baykam”ın Miami”deki eserlerini sergileyen galerinin Mersin”li sahibi kim ve kimin soyadını taşıyor.