Miami'de üstsüz yakalanmıştı! Eda Taşpınar'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, seksi pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Taşpınar, Mikonos'ta tatil sezonu açtı, bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı.
Geçtiğimiz yazı Mikonos'ta geçiren sosyetik güzel bu yazda sezonu Mikonos'ta açtı. Ege'nin karşı kıyısında ev tutan sosyetik güzelin aylık 45 bin lira kira ödeyeceği öğrenildi. Taşpınar'ın havuzlu ve deniz manzaralı dubleks bir villa tuttuğu konuşuluyor.
Mikonos'taki tatilini de sosyal medyada paylaşan Taşpınar'ın bikinili paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Taşpınar, bikinili paylaşımının altına, ''Cazibenin sırrı kendini sevmektir. Çekici insanlar ne kendilerini, ne de başkalarını yargılar.
Sevginin hareketlerine açıklar. Sevgiyi düşünürler ve her hareketlerinde sevgilerini ifade ederler. Sevginin yalnızca bir duygu olduğunu değil, evrenin kalbindeki nihai gerçeği olduğunu bilirler'' notunu düştü.
Bronz teni ve estetik pozuyla takipçilerini kendine hayran bırakan Taşpınar, paylaşımıyla 12 binin üzerinde beğeni aldı. Sosyetik güzelin paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.