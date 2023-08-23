Miami'de intihar eden sosyetik ismin annesi sessizliğini bozdu! "Kızım aç bırakıldı, aldatıldı, ölüme terk edildi"
2018'de Miami'de intihar eden Deniz Badrutt'un annesi Sakine Thiel, yıllar sonra konuştu. Damadı Johannes'in kızını ölüme terk ettiğini belirten Thiel, "Damadım 'İflas ettim' diye beni kandırdı. Her şeyimi satıp ortak hesaplarına para yolladım. Ama tüm parayı kendisi alıp kızımı aç bırakmış, üstelik de aldatmış. Kızımın ölümü şüpheli, araştırılmasını istiyorum" dedi.
ST. Moritz'deki ünlü bir otelin sahibi Johannes Badrutt ile evlenip İsviçre'ye gelin giden sosyetenin ünlü ismi Deniz Badrutt'un, 2018'te Miami'deki evinin balkonundan atlayıp intihar etmesi gündem olmuştu. Bu acı olaydan beş yıl sonra Sabah Gazetesi'nin Günaydın ekibi Deniz Badrutt'un annesi Sakine Thiel'ı, Bodrum'da buldu. Yıllardır üzüntüsünden hayatı zindana dönen Sakine Hanım, kızını intihara sürükleyen durumu şüpheli bulduğunu ve özlemini gözyaşları içinde anlattı.
Sakine Hanım, damadının, kızını sosyetenin tanınan ismi Kerem Dürsüt'ün eski eşi Katarina Gomez ile aldattığını, Deniz'i, Amerika'daki evinde çocuğuyla birlikte tek başına aç susuz bıraktığını, kızına kendisinin baktığını anlattı. Ayrıca şüpheli buldukları kızının ölümünün detaylıca araştırılmasını istediğini söyledi. Sakine Hanım konsolosluklarla görüştüğünü ancak maddi olarak sıkıntı içinde olduğu için avukat bile tutamadığından dert yandı.
Deniz'i intihara götüren olaylar zinciri
Deniz Badrutt; ailesiyle birlikte İsviçre St. Moritz'te bulunan Badrutt Oteli'nde kış tatilindeyken, otelin sahibi Andrea Badrutt, Deniz'i çok beğeniyor ve oğluyla tanıştırmak istiyor. Başta Deniz'in ailesi istemese de, Andrea Badrutt'un oğlu Johannes ve Deniz tanışıyor ve sonrasında evleniyorlar. Evliliklerinin ilk yıllarında St. Moritz'te, Badrutt Ailesi'nin dedelerinden kalma evlerinde yaşıyorlar, bu süreçte çocukları da oluyor. Deniz, iyi eğitimli ve birçok dil bilmesine rağmen hayatını ailesine adıyor. Kışları St. Moritz'te yaşıyor, yazları da St. Tropez'de hayatlarına devam ediyorlar, bu süreçte sık sık ailece seyahatlere çıkıyorlar.
Bir gün Deniz'e bir arkadaşı, kocasının hayatında başkasının olduğunu söylüyor. Deniz o günden itibaren ailesini kurtarmak için büyük bir mücadeleye başlıyor. Johannes ise aniden oteli satıp Miami'ye taşınma kararı alıyor ve ailece Miami'ye taşınıyorlar. Johannes, burada lüks bir restoran açıyor ve lüks bir ev satın alıyor. Bu arada Deniz, İstanbul'da talihsiz bir kaza geçiriyor, iki ayağı kırılıyor. İstanbul'da tedavi görürken Johannes, çocukları Andrea ile St Moritz'e kayak yapmaya gidiyor.