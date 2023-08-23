Miami'de intihar eden sosyetik ismin annesi sessizliğini bozdu! "Kızım aç bırakıldı, aldatıldı, ölüme terk edildi"

Bir gün Deniz'e bir arkadaşı, kocasının hayatında başkasının olduğunu söylüyor. Deniz o günden itibaren ailesini kurtarmak için büyük bir mücadeleye başlıyor. Johannes ise aniden oteli satıp Miami'ye taşınma kararı alıyor ve ailece Miami'ye taşınıyorlar. Johannes, burada lüks bir restoran açıyor ve lüks bir ev satın alıyor. Bu arada Deniz, İstanbul'da talihsiz bir kaza geçiriyor, iki ayağı kırılıyor. İstanbul'da tedavi görürken Johannes, çocukları Andrea ile St Moritz'e kayak yapmaya gidiyor.