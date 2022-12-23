MHRS sistemi artık sil baştan değişti! Randevu alayım, sonrasına bakayım dönemi bitti
Sağlık Bakanlığı hastane randevuları ile ilgili yeni bir uygulama başlattı. Bakanlık tarafından hayata geçirilen yeni uygulamayla birlikte, devlet hastanesinden randevu alan ancak randevusuna gitmeyen yurttaşlar bundan böyle 15 gün süreyle aynı branştan randevu alamayacak. İşte hastane randevuları ile ilgili başlatılan yeni uygulamanın detayları…
Devlet hastanelerindeki randevu sistemi MHRS ile ilgili yeni bir uygulama devreye girdi. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni uygulamayla birlikte, devlet hastanesinden randevu alan ancak randevusuna gitmeyen yurttaşlar bundan böyle 15 gün süreyle aynı branştan randevu alamayacak.
Sağlık Bakan Fahrettin Koca Sabah gazetesine yaptığı açıklamada Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili yeni uygulama için şu ifadeleri kullandı:
Hastane randevusunda yeni kriter
Ayda ortalama 2.8 milyon kişi randevu almasına rağmen muayeneye gitmiyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) yoğunluğunun önüne geçmek için yeni bir adım attık. Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler 15 gün boyunca aynı bölümden randevu alamayacak.
Ancak ani rahatsızlığı nedeni ile acil servise gitmesine veya bir başka rahatsızlığı nedeni ile ilgili branş doktoruna muayene olmasına kısıtlama söz konusu değil. MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin oranı önceki aylarda yüzde 30 iken, bu oran ekim ayında yüzde 25'e indi, şu anda yüzde 21'de, hedefimiz ise yüzde 10'un altı. Bundan sonra, 'Oradan da buradan da randevu alayım, sonrasına bakayım' dönemi kapanıyor.