MHP'li Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında öldü! AK Parti'den taziye mesajı...
Son dakika haberi... Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Sarıaslan’ın kullandığı araç, henüz netleşmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Sarıaslan’ın hayatını kaybettiği belirtildi.
AKP'DEN BAŞSAĞLIĞI
Kazanın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan AKP Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, şu ifadeleri kullandı:
“Başımız sağolsun. Yenifakılı Belediye Başkanımız Musa Sarıaslan’ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Başkanımıza Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, MHP camiasına ve Yenifakılılı hemşehrilerime başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhu şâd, mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah.”