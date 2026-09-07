MHP'den çok konuşulacak nüfus teklifi! Sıfır faizli konut ve araç kredisi detayı

MHP Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, “Türkiye’nin Nüfus Vizyonu” başlıklı araştırma raporunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunulduğunu duyurdu.

Raporda, Türkiye’de nüfus artış hızının düşmesi ve nüfusun yaşlanma eğilimine girmesi “milli beka sorunu” olarak değerlendirildi.

MHP’nin çalışmasında, Türkiye’de toplam doğurganlık hızının 2001 senesinde 2,38 çocuk seviyesindeyken 2014’ten itibaren kesintisiz düşüş kaydederek 2025 senesinde 1,44 çocuğa dek gerilediğine işaret edildi. Doğurganlık hızının son 9 senedir nüfusun yenilenme seviyesi olarak kabul edilen 2,10’un altında kaldığı ifade edildi.

Türkiye nüfusunun 2007’de 70,6 milyon seviyesinden 2025 senesinde 86,1 milyona yükseldiği fakat senelik nüfus artış hızında belirgin bir yavaşlama yaşandığı bildirildi. Raporda, nüfus artış hızının 2023 senesinde binde 1,1 ile tarihsel olarak en düşük düzeylerden birine gerilediği belirtildi.

3 ÇOCUKLU AİLELERE SIFIR FAİZLİ KONUT VE ARAÇ KREDİSİ

Raporda nüfus artışını tekrar yükseltmeyi amaçlayan 11 maddelik politika paketi kamuoyuyla paylaşıldı.

En dikkat çeken tekliflerden biri, 3 ve daha fazla çocuk sahibi ailelere bir defaya mahsus olmak üzere sıfır faizli ve uzun vadeli konut ile taşıt kredisi verilmesi oldu.

Aynı ailelerin elektrik, doğal gaz, su ve internet faturalarında da yüzde 50 indirim uygulanması önerildi.

3 ÇOCUKLU AİLELERE GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ

MHP’nin teklifleri arasında çalışan anne ve babaların gelir vergisi kesintilerinin çocuk sayısına göre kademeli olarak düşürülmesi de yer aldı.

Rapora göre, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerden gelir vergisi kesintisinin bütünüyle kaldırılması teklif ediliyor.

Üçüncü çocuktan itibaren devreye girecek ve çocuk sayısına göre artacak biçimde eğitim ve gıda ödeneği verilmesi de teklif edildi.

ANNELERE 12 AY, BABALARA 2 AY ÜCRETLİ İZİN

Raporda kamuda çalışan annelere yönelik doğum izninin de artırılması talep edildi. Buna göre ücretli doğum izninin anneler için her çocukta 12 aya, babalar için ise 2 aya çıkarılması teklif edildi.

Annelerin emeklilik için gerekli prim günü ve yaş şartlarının da çocuk sayısına göre kademeli olarak azaltılması istendi.

Ayrıca analık sigortasının uzun vadeli sigorta kolları kapsamına alınarak yeniden düzenlenmesi önerildi.

BEZ VE MAMA ÜCRETSİZ VERİLSİN ÖNERİSİ

MHP’nin raporunda çocuk sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarına yönelik destekler de yer aldı.

Sağlıklı ve güvenli çocuk bezi ile mamanın üretilerek ailelere ihtiyaçları kadar ücretsiz verilmesi önerilirken, anneler için esnek ve uzaktan çalışma modellerinin kalıcı ve uygulanabilir hale getirilmesi talep edildi.

GENÇ EVLİ ÇİFTLERE KIRSALA DÖNÜŞ DESTEĞİ

Raporda kentten kırsala göç etmek isteyen genç evli çiftler için de yeni teşvikler önerildi. Buna göre genç çiftlerin kırsalda konut tahsisi ile tarım ve hayvancılık desteklerinden yararlandırılması istendi.

Köylerde internet, eğitim, sağlık ve sosyal imkanlarının kent standartlarına yaklaştırılması ve genç evli çiftlerin kırsalda kalmasının teşvik edilmesi de 11 maddelik paket içerisinde yer aldı.

MHP’nin kamuoyuyla paylaştığı 11 maddelik öneri şöyle sıralandı:

*Analık sigortasının uzun vadeli sigorta kolu kapsamına alınması.

*Annelerin emeklilik prim günü ve yaş şartının çocuk sayısına göre düşürülmesi.

*Çocuk sayısına göre gelir vergisi indirimi, 3 ve üzeri çocukta tamamen kaldırılması.

*Kamuda annelere 12 ay, babalara 2 ay ücretli doğum izni.

*Üçüncü çocuktan itibaren eğitim ve gıda ödeneği verilmesi.

*3 ve daha fazla çocuklu ailelere sıfır faizli uzun vadeli konut ve taşıt kredisi.

*3 ve daha fazla çocuklu ailelere elektrik, doğal gaz, su ve internette yüzde 50 indirim.

*Anneler için esnek ve uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaştırılması.

*Çocuk bezi ve mamanın ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz sağlanması.

*Kırsala taşınmak isteyen genç evli çiftlere konut, tarım ve hayvancılık desteği.

*Köylerde internet, eğitim, sağlık ve sosyal imkanların geliştirilmesi.