MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkü Ocaklarının iftarına katıldı

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, vakfın genel merkezindeki iftara Bahçeli'nin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci, Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da katıldı.