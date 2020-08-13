MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'BJK' plakalı aracını Avukat Serkan Toper'e hediye etti

Toper, sosyal medya hesabından, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bizim siyasi ve fikri pusulamız, ailenin büyüğü, kıymetli liderimiz. Antika araç koleksiyonundan BJK plakalı aracı şahsıma hediye ederek büyük bir gurur yaşatıp onurlandırdılar. Daima bir adım gerinde ve emrindeyiz. Yüce Allah, uzun ömürler versin liderim." mesajını paylaştı.