MFÖ yıldızı Özkan Uğur kansere yeniden yakalandı sağlık durumunu anlattı

Geçtiğimiz 23 Nisan'da sokakta konser vererek hayranlarına canlı yayınlarla müzik şöleni yaşattığı MFÖ grubu ilk defa bir eksikle sahne aldı. Özkan Uğur, 23 Nisan konserine katılamadı. Fuat Güner ise kötü haberi duyurmak zorunda kaldı.