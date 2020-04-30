MFÖ yıldızı Özkan Uğur kansere yeniden yakalandı sağlık durumunu anlattı
MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur'un yeniden kansere yakalandığını Fuat Güner, duyurmuştu. Özkan Uğur, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Geçtiğimiz 23 Nisan'da sokakta konser vererek hayranlarına canlı yayınlarla müzik şöleni yaşattığı MFÖ grubu ilk defa bir eksikle sahne aldı. Özkan Uğur, 23 Nisan konserine katılamadı. Fuat Güner ise kötü haberi duyurmak zorunda kaldı.
Usta isim Fuat Güner, dostları Özkan Uğur'un yeniden kansere yakalandığını büyük üzüntü içerisinde açıkladı. Güner, kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un çok istemesine karşın doktorunun risk uyarısı nedeniyle aralarında olmadığını söyledi.
Hayranlarını derinden üzen bu haber karşısında herkes Özkan Uğur'un sağlık durumunu merak edince Uğur, sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yaptı.
Konserden bir fotoğrafını paylaşan Uğur, sağlık durumu hakkında fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle."