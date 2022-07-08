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MFÖ Özkan Uğur'dan haber geldi, sevenleri duygulandı! Kanser ile savaşıyordu...

MFÖ Özkan Uğur'dan haber geldi, sevenleri duygulandı! Kanser ile savaşıyordu...

MFÖ grubunun üç parçasından biri olan ve neşeli kişiliğiyle gönüllerde taht kuran Özkan Uğur, 2013 yılında yakalandığı lenf kanserinin üçüncü kez tekrar ettiğini açıklamıştı. Uğur, bir süredir tedavi altındaydı. Geçtiğimiz gün sağlık durumuyla ilgili verdiği müjdeli haberle sevenlerine bir 'oh' çektirdi.

MFÖ Özkan Uğur'dan haber geldi, sevenleri duygulandı! Kanser ile savaşıyordu...

Eskilerden bu yana çok sevilen ve çok dinlenen grupların başında gelen MFÖ grubunun vazgeçilmez bir parçası olan Özkan Uğur, 2013 yılında yakalandığı lenf kanserinin üçüncü kez tekrar nüksetmesiyle tedavi altına girmişti. Uğur'dan yeni açıklama geldi.

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MFÖ Özkan Uğur'dan haber geldi, sevenleri duygulandı! Kanser ile savaşıyordu...

Bir süre önce üçüncü kez kanser tedavisi görmeye başladığını açıklayan Özkan Uğur tedavi süresince sahnelerde olmayacağını dile getirmişti.

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MFÖ Özkan Uğur'dan haber geldi, sevenleri duygulandı! Kanser ile savaşıyordu...

MFÖ grubu üyesi sanatçı Özkan Uğur, sosyal medya hesabı Instagram'dan hayranlarını sevindiren haberi duyurdu.

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MFÖ Özkan Uğur'dan haber geldi, sevenleri duygulandı! Kanser ile savaşıyordu...

Özkan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, immünoterapi tedavisinin olumlu yönde seyrettiğini ve Ağustos ayından itibaren MFÖ olarak konserlere devam edeceklerini belirtti.

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