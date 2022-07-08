MFÖ Özkan Uğur'dan haber geldi, sevenleri duygulandı! Kanser ile savaşıyordu...

Eskilerden bu yana çok sevilen ve çok dinlenen grupların başında gelen MFÖ grubunun vazgeçilmez bir parçası olan Özkan Uğur, 2013 yılında yakalandığı lenf kanserinin üçüncü kez tekrar nüksetmesiyle tedavi altına girmişti. Uğur'dan yeni açıklama geldi.