Mezarlıkta ot temizlerken oldu kadının sol gözünden çıkanlar şaşkına çevirdi

Doktor Hong ise BBC'ye yaptığı açıklamada, "Gözlerini tamamen kapatamıyordu. Mikroskopla boşluğa baktım ve böcek bacağına benzeyen siyah bir şey gördüm. Bacağı yakaladım ve bir tanesini yavaşça dışarıya çıkardım, ancak daha sonra bir tane daha gördüm, bir tane daha ve bir tane daha."