Mezarlıkta korkunç olay! Bazı uzuvları olmayan bebek cesedi bulundu
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Sivas'tan son gelen haber kan dondurdu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 6 yaşındaki kızın mezarlıkta cesedinin bulunmasının ardından bu kez Sivas'ta arazide bebek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde hareketsiz halde bebek görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiğini belirlenen bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.
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Kimliği belirlenemeyen bebeğin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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