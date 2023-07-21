Mezarlık içinde unutulan tarih, koruma altına alınacağı günü bekliyor

"Mezar taşlarına bakıldığında buranın bir tekke gibi hizmet verdiği de anlaşılıyor"

Caminin 14. yüzyıldan günümüze ulaştığını söyleyen Sanat Tarihçisi Yaşar Sarı, "Tarihçi, Mimar ve Yazar Dr. Ekrem Hakkı Ayverdi, bu tür yapıları çatkı mimari mabetleri olarak nitelendiriyor.