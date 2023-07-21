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Mezarlık içinde unutulan tarih, koruma altına alınacağı günü bekliyor

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Mezarlık içinde unutulan tarih, koruma altına alınacağı günü bekliyor

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde 1400'lü yıllarda inşa edildiği öngörülen Kelpaşa Camisi, koruma altına alınacağı günü bekliyor.

Mezarlık içinde unutulan tarih, koruma altına alınacağı günü bekliyor

Yapımının 14. yüzyılda olduğu öngörülen Kelpaşa Camisi, asırlardır adeta tarihe tanıklık ediyor. Çatkı sistemiyle yapılan tarihi cami, minaresiz olarak Sakarya Nehri kıyısında 8 köyün birleşiminde yer alıyor. 

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Mezarlık içinde unutulan tarih, koruma altına alınacağı günü bekliyor

Mezarlık içinde bulunan caminin geçmiş yıllarda vatandaşlar tarafından modernize edildiği ve ahşap görünümünün verildiği, bu sebeple iç yapısının tarihi yansıtmadığı öğrenildi. 

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Mezarlık içinde unutulan tarih, koruma altına alınacağı günü bekliyor

Bayram ve cuma namazlarını Kelpaşa Camisinde kılan vatandaşlar, yapının tescillenmesini ve koruma altına alınmasını istiyor.

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Mezarlık içinde unutulan tarih, koruma altına alınacağı günü bekliyor

"Mezar taşlarına bakıldığında buranın bir tekke gibi hizmet verdiği de anlaşılıyor"
Caminin 14. yüzyıldan günümüze ulaştığını söyleyen Sanat Tarihçisi Yaşar Sarı, "Tarihçi, Mimar ve Yazar Dr. Ekrem Hakkı Ayverdi, bu tür yapıları çatkı mimari mabetleri olarak nitelendiriyor.

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