Mezarlık içinde unutulan tarih, koruma altına alınacağı günü bekliyor
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde 1400'lü yıllarda inşa edildiği öngörülen Kelpaşa Camisi, koruma altına alınacağı günü bekliyor.
Yapımının 14. yüzyılda olduğu öngörülen Kelpaşa Camisi, asırlardır adeta tarihe tanıklık ediyor. Çatkı sistemiyle yapılan tarihi cami, minaresiz olarak Sakarya Nehri kıyısında 8 köyün birleşiminde yer alıyor.
Mezarlık içinde bulunan caminin geçmiş yıllarda vatandaşlar tarafından modernize edildiği ve ahşap görünümünün verildiği, bu sebeple iç yapısının tarihi yansıtmadığı öğrenildi.
Bayram ve cuma namazlarını Kelpaşa Camisinde kılan vatandaşlar, yapının tescillenmesini ve koruma altına alınmasını istiyor.
"Mezar taşlarına bakıldığında buranın bir tekke gibi hizmet verdiği de anlaşılıyor"
Caminin 14. yüzyıldan günümüze ulaştığını söyleyen Sanat Tarihçisi Yaşar Sarı, "Tarihçi, Mimar ve Yazar Dr. Ekrem Hakkı Ayverdi, bu tür yapıları çatkı mimari mabetleri olarak nitelendiriyor.