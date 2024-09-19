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Meyve bahçesine bu sistemi kurdu, enerji maliyeti sıfıra düştü! 100 bin lira cebinde kaldı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Meyve bahçesine bu sistemi kurdu, enerji maliyeti sıfıra düştü! 100 bin lira cebinde kaldı...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan emekli itfaiye eri Veli Sınmaz, bahçesinde kullandığı su motoruna fosil yakıt yerine güneş panellerini entegre ederek hem yakıttan hem de zamandan tasarruf sağladı.

Meyve bahçesine bu sistemi kurdu, enerji maliyeti sıfıra düştü! 100 bin lira cebinde kaldı...

Beyçayır köyündeki 11 dönümlük bahçesinde yaklaşık 10 yıldır Trabzon hurması, fındık ve kiraz yetiştirerek pazarlayan Sınmaz, dere yatağında oluşturduğu küçük gölette yağmur suyunu ve çeşmeden gelen fazla suyu biriktirdi.

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Meyve bahçesine bu sistemi kurdu, enerji maliyeti sıfıra düştü! 100 bin lira cebinde kaldı...

Yılda 100 bin TL harcamaktan kurtuldu

Göletteki suyu bahçesine aktarmada kullandığı motorun yılda yaklaşık 100 bin liralık motorin tüketmesi nedeniyle hem daha ekonomik hem de çevreci enerji arayışına giren Sınmaz, çözümü güneş panellerinde buldu.

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Meyve bahçesine bu sistemi kurdu, enerji maliyeti sıfıra düştü! 100 bin lira cebinde kaldı...

Sınmaz, 35 bin lira maliyetle bahçesine her biri ikişer metrekare büyüklüğündeki 3 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi kurdurdu.

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Meyve bahçesine bu sistemi kurdu, enerji maliyeti sıfıra düştü! 100 bin lira cebinde kaldı...

Panelleri su motoruna entegre eden Sınmaz, hem yakıttan hem de zamandan tasarruf elde etti.

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