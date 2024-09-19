Meyve bahçesine bu sistemi kurdu, enerji maliyeti sıfıra düştü! 100 bin lira cebinde kaldı...

Yılda 100 bin TL harcamaktan kurtuldu

Göletteki suyu bahçesine aktarmada kullandığı motorun yılda yaklaşık 100 bin liralık motorin tüketmesi nedeniyle hem daha ekonomik hem de çevreci enerji arayışına giren Sınmaz, çözümü güneş panellerinde buldu.