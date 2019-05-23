Mevsim geçişlerinde bulaşıcı hastalıklara dikkat! İşte yapılması gerekenler

Aslında bunlar da solunum yoluyla ya da damlacık ve temas yoluyla kişiden kişiye bulaşabilen enfeksiyon hastalıkları. Kalabalık yaşanan ortamlar, özellikle okullar, büyük iş yerlerinde hapşırma, öksürme, tıksırma yoluyla bir kişiden bir kişiye. Bu şekilde örneğin bir sınıfta tek bir öğrenciyle başlayan grip birkaç gün içerisinde pek çok arkadaşına hastalık etkeni virüs-bakteri bulaşabiliyor. Bu tarz durumlarda dikkat etmek çok önemli. Özellikle kişilerin evde dinlenmesi, ortamın sık sık havalandırılması, arkadaşlarından, küçük çocuklardan uzak durması önemli”