Mevsim geçişlerinde bulaşıcı hastalıklara dikkat! İşte yapılması gerekenler
Bulaşıcı hastalıkların mevsim geçişlerinde artığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, mevsim geçişlerinde zayıflayan bağışıklık sisteminin bulaşıcı hastalıkları da beraberinde getirdiğini söyledi.
Türkiye'de bulaşıcı hastalıkların sıklığının oldukça fazla olduğunu belirten Dr. Gülay Kılıç, Okulların, kışlaların, hastanelerin, büyük ve kalabalık iş yerlerinin olduğu yerlerde bu tarz hastalıkların bulaşması daha kolaylaştı” diye konuştu. Mevsim geçişlerinin olduğu dönemlerde, özellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinin bağışıklık sisteminin zayıf düştüğü dönemler olduğunu kaydeden Dr. Gülay Kılıç, konuşmasına şu şekilde devam etti:
Hava geçişinin olması, sıcak havadan soğuk havaya geçmek biraz bağışıklık sisteminizi düşürüyor ve bu nedenle de bu tarz mikroorganizmalara vücudumuz biraz daha açık hale geliyor. Özellikle polikliniklerimize, hastanelere soğuk algınlığı ve gribal semptomlarla gelen, ateş yüksekliği, öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı şikayetleriyle gelen pek çok hastamız oluyor.
Aslında bunlar da solunum yoluyla ya da damlacık ve temas yoluyla kişiden kişiye bulaşabilen enfeksiyon hastalıkları. Kalabalık yaşanan ortamlar, özellikle okullar, büyük iş yerlerinde hapşırma, öksürme, tıksırma yoluyla bir kişiden bir kişiye. Bu şekilde örneğin bir sınıfta tek bir öğrenciyle başlayan grip birkaç gün içerisinde pek çok arkadaşına hastalık etkeni virüs-bakteri bulaşabiliyor. Bu tarz durumlarda dikkat etmek çok önemli. Özellikle kişilerin evde dinlenmesi, ortamın sık sık havalandırılması, arkadaşlarından, küçük çocuklardan uzak durması önemli”
En önemli korunma yolu: Bulaşıcı hastalıklarda en önemli korunma yolunun aşı yaptırmak olduğuna dikkat çeken Kılıç, şeker, astım, bronşit, böbrek, karaciğer hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişiler, kanser gibi hem kullandığı ilaçlar nedeni ile bağışıklığı bozulmuş kişiler, 65 yaşının üzerindeki kişiler, yaşlı ve çocukların bu tarz bulaşıcı hastalıklarda biraz daha hassas olabildiklerini ve bu tarz kişilerde hastalığın daha ağır seyredebildiğini vurguladı.