Mevlit Kandili mesajları resimli yeni kısa kandil tebrik sözleri
Yarın yani 8 Kasım Cuma günü Mevlit Kandili. Kalplerin dualarla buluştuğu dilek kapılarının açık olduğu bu mübarek Mevlid Kandili gecesinde sevdiklerinize yollayacağınız resimli mevlid kandili mesajları, kandil sözleri ve mevlid kandili hadisleri bizden.
Yarın Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili kutlanacak. En güzel sözler ve ayetlerle hazırlanan mevlid kandili mesajlarını sevdiklerinize sms yoluyla atabilir bu mukaddes gecede hayır dualarında yer alabilirsiniz. Resimli kandil mesajlarını sms yoluyla, facebook, instagram ya da whatsapp'tan yollayabilirsiniz. Hayırlı kandiller diyor sizlere hazırladığımız en güzel mevlid kandili mesajlarını sunuyoruz; gece eller semaya kalkacak, yürekler yaratana onun için açılacak. Affı bol olan bu gece için sevdiklerinize yollayacağınız resimli mevlid kandili mesajları, kısa ve öz mevlid kandili sözleri ve kandil hadisleri sayfamızda.
En güzel sözler ve ayetlerle hazırlanan mevlid kandili mesajlarını sevdiklerinize sms yoluyla atabilir bu mukaddes gecede hayır dualarında yer alabilirsiniz. Resimli kandil mesajlarını sms yoluyla, facebook, instagram ya da whatsapp'tan yollayabilirsiniz. Hayırlı kandiller diyor sizlere hazırladığımız en güzel mevlid kandili mesajlarını sunuyoruz;
-Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun - Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Mevlid kandiliniz kutlu olsun
-Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için,insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için.Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.