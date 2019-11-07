Mevlit Kandili mesajları resimli yeni kısa kandil tebrik sözleri

Yarın Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili kutlanacak. En güzel sözler ve ayetlerle hazırlanan mevlid kandili mesajlarını sevdiklerinize sms yoluyla atabilir bu mukaddes gecede hayır dualarında yer alabilirsiniz. Resimli kandil mesajlarını sms yoluyla, facebook, instagram ya da whatsapp'tan yollayabilirsiniz. Hayırlı kandiller diyor sizlere hazırladığımız en güzel mevlid kandili mesajlarını sunuyoruz; gece eller semaya kalkacak, yürekler yaratana onun için açılacak. Affı bol olan bu gece için sevdiklerinize yollayacağınız resimli mevlid kandili mesajları, kısa ve öz mevlid kandili sözleri ve kandil hadisleri sayfamızda.