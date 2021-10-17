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Mevlid Kandili mesajları 2021 dualı ayetli kısa kandil mesajları

Mevlid Kandili mesajları 2021 dualı ayetli kısa kandil mesajları

Bugün 17 Ekim Mevlit Kandili, müslümanların bayramı. Hz. Muhammed'in doğum günü olan bugün Rebiüevvel ayının 12. gecesi. Bu fazileti bol gece için kandil mesajları hazırladık. Whatsapp, Facebook ve instagram'da paylaşabileceğiniz Mevlid Kandili mesajları resimli ve yeni halleriyle haberimizde.

Mevlid Kandili mesajları 2021 dualı ayetli kısa kandil mesajları

Bugün Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili kutlanacak. En güzel sözler ve ayetlerle hazırlanan mevlid kandili mesajlarını sevdiklerinize sms yoluyla, whatsapp, Facebook ve instagram aracılığıyla atabilir bu mukaddes gecede hayır dualarında yer alabilirsiniz. Hayırlı kandiller diyor sizlere hazırladığımız en güzel mevlid kandili mesajlarını sunuyoruz; 

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Mevlid Kandili mesajları 2021 dualı ayetli kısa kandil mesajları

-Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun - Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Mevlid kandiliniz kutlu olsun

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Mevlid Kandili mesajları 2021 dualı ayetli kısa kandil mesajları

-Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için,insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için.Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

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Mevlid Kandili mesajları 2021 dualı ayetli kısa kandil mesajları

-Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun, Allah dualarını kabul etsin. -Bugün günlerin en güzeli. Bugün en sevdiğimizin doğum günü. Hepimizin sevgiliye layık olma dileği ile mevlid kandiliniz mübarek olsun.

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