Mevlid kandili ibadetleri Diyanet Mevlid kandilinde neler yapılır özel duası
Hz.Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor bu geceyi 4 rekat namaz kılarak ve bolca dualar ederek geçirin. Peki Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir, nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili faziletleri ve yapılacaklar.
Müslümanların gönüllerini iman aşkıyla çoşturan mübarek gece Mevlid Kandili bugün, 19 Kasım pazartesi gecesi kutlanacak. Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili'nde dua kapıları açık olacak, açılan eller edilen dualar kabul olacak. Peki ama sabahından gecesine kadar fazilet yüklü olan bu Mevlid kandili gününde nasıl dua etmeli, nasıl ibadet etmeli, neler yapmalıyız?
Mevlid Kandili gecesinde 4 rekat Tesbih namazı kıldıktan sonra bol bol dua edilmesi öneriliyor. Peki Mevlid Kandili namazı kaç rekattır saat kaçta nasıl niyet edilerek kılınır? Sizler için Mevlid Kandili duası ile birlikte namazının kılınışını hazırladık.
GÜN BOYUNCA DUA EDİN: Mevlid 'doğum zamanı' demektir. Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olan Mevlid Kandili gecesinde dilekler geri çevrilmez. İbadetle geçirilmesi önerilen bu gecede bol bol dua edin.
MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR: Mevlid kandili gecesinde 4 rekat tesbih namazı kılınması tavsiye ediliyor. Mevlit kandili tesbih namazı saat olarak akşam ya da yatsı namazından sonra kılınabilir. Peki 4 rekatlık tesbih namazının kılınışı nasıldır hangi dualar okunur ve nasıl niyet edilir?