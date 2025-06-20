Mevlana'ya ait 19 eser özel dolaplanda saklanıyor

Bakırcı, önceden tekstil malzemelerinin zararlı böcek ve güvelerden korunması için kimyasal maddelerin kullanıldığını belirterek, "Bu süreçte Mevlana Müzesi'nde üç tane restoratör arkadaş göreve başlamıştı. Bu arkadaşlarımız tekstil ve kağıt uzmanlarıydı. Gerekli raporlar hazırlandı. Kimliklendirmeleri, tespitleri yapıldı. Belgelendirildikten sonra kumaşlarda çalışılmaya başlandı. 19 ayrı kumaşın da kendine göre sorunları vardı. Bir kısmının astarları yıpranmış. Seccade örneğinde olduğu gibi atkı ve çözgüleri bir araya gelmiş, küme halinde olmuş, toparlanmışlardı. Bunların her birisi öncelikle fotoğraflarla belgelendirildi. Yapılacak işler karara bağlandı." ifadelerini kullandı.