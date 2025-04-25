Mevduat faizlerinde yeni zirve! Yüzde 50'yi aştı, hangi bankada ne kadar, 250 bin TL, 500 bin TL getirisine bakın
Mevduat faizi %52 seviyesine kadar yükseldi. Birçok banka rekabete katılarak mevduat oranlarını %50’ye çekti. TCMB’nin son hamlesinin ardından en yüksek oranlar hangi bankalarda? 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi belli oldu. Detaylara bakın...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46 olarak belirledi.Bu hafta başında sadece bir bankada %50 olan en yüksek mevduat faizi, haftanın son işlem gününde %52 seviyesine kadar yükseldi.
Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün haberine göre %50 mevduat oranı da birkaç bankada birden kendini göstermeye başladı.
EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI
25 Nisan 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle sıralanıyor:
-Anadolubank Renkli Hesap: %52
-TEB Marifetli Hesap: %50
-Alternatif Bank VOV Hesap: %50
-HSBC Modern Hesap: %50
-Denizbank Kaptan Hesap: %49,50
-Fibabanka Kiraz Hesap: %49,00
-Odea Bank Oksijen Hesap: %49,00