Mevduat faizlerinde yeni zirve! Yüzde 50'yi aştı, hangi bankada ne kadar, 250 bin TL, 500 bin TL getirisine bakın

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46 olarak belirledi.Bu hafta başında sadece bir bankada %50 olan en yüksek mevduat faizi, haftanın son işlem gününde %52 seviyesine kadar yükseldi.