Metropoll'ün İstanbul anketi çıktı! Ekrem İmamoğlu farkı açıyor! Hiç böyle çıkmamıştı...
31 Mart seçimlerine 30 gün kala METROPOLL Araştırma'nın İstanbul anketinin sonuçları açıklandı. Metropoll anketine göre Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasındaki fark açıldı. İşte Metropoll anketi ile Optimar anketinin benzerlikleri...
31 Mart yerel seçimlerine 30 gün kala Metropoll Araştırma, İstanbul anketinin sonuçlarını açıkladı. Metropoll'ün anketine göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un önünde.
Metropoll anketinin sonuçlarını Sözcü yazarı İsmail Saymaz yazdı. Diğer anketlerde Kurum ile İmamoğlu arasındaki oy farkı az oranlarla değişkenlik gösterirken, MetroPOLL’ün son anketinde aradaki fark 3.3 puan olarak ölçüldü.
MetroPoll’un şubat araştırmasında İstanbullulara 31 Mart’ta kime oy verecekleri soruldu. Kararsızların oyu dağıtılmadan sonuçlar şöyle:
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 34.7
Murat Kurum: Yüzde 32.1
Meral Danış Beştaş: Yüzde 4.9
Buğra Kavuncu: Yüzde 2.5
Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 2
Mehmet Altınöz: Yüzde 1.8