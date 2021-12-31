Metropoll'ün dindar seçmen anketinde 2021 başı ve sonu çok çarpıcı! AK Parti seçmeni nereye kaydı?
Metropoll Araştırma Şirketi kendini "dindar' olarak tanımlayan seçmenin ve daha önce AK Parti'ye oy vermiş olan "dindar" seçmenin 2021 yılı içerisinde değişen oy tercihlerinin grafiğini yayınladı. Dindar seçmenin AK Parti desteği azalırken CHP'deki dindar seçmenindeki de düşüş dikkat çekti.
Dindar seçmenin oy tercihlerinde 2021 yılı içerisinde çarpıcı değişimler yaşandı. Metropoll Araştırma Şirketi kendini "dindar' olarak tanımlayan seçmenin ve daha önce AK Parti'ye oy vermiş olan "dindar" seçmenin 2021 yılı içerisinde değişen oy tercihlerinin grafiğini yayınladı.
2021 yılının ilk dönemlerindeki oy tercihlerinin yılın son dönemine göre değişiklik gösterdiği dikkat çekti.
MetroPOLL Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı son anketi olan Aralık 2021 araştırmasına göre, İYİ Parti ile CHP'nin ollarının toplamı AK Parti ile MHP'nin oylarının toplamının çok üzerine çıkmıştı.
“Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok” oylarının dağılımıyla birlikte ise şu sonuçlar ortaya çıktı:
AK Parti: Yüzde 32,3
CHP: Yüzde 27,4
İYİ Parti: Yüzde 14,2
HDP: Yüzde 11,9
MHP: 5,3
DEVA Partisi: Yüzde 2,6
Memleket Partisi: Yüzde 1,6
Saadet Partisi: Yüzde 1,5
Gelecek Partisi: Yüzde 1,1
Diğer: Yüzde 2,3.