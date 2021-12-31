Metropoll'ün dindar seçmen anketinde 2021 başı ve sonu çok çarpıcı! AK Parti seçmeni nereye kaydı?

Dindar seçmenin oy tercihlerinde 2021 yılı içerisinde çarpıcı değişimler yaşandı. Metropoll Araştırma Şirketi kendini "dindar' olarak tanımlayan seçmenin ve daha önce AK Parti'ye oy vermiş olan "dindar" seçmenin 2021 yılı içerisinde değişen oy tercihlerinin grafiğini yayınladı.