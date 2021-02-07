Metropoll'den Ocak ayı anketi! Protesto oyları İYİ Parti, HDP ve MHP'nin oylarından fazla
Metropoll Araştırma'nın Ocak ayı anketine göre bu pazar seçim olsa, barajı sadece 3 parti geçebiliyor. Kararsızlar ile protesto oylarının toplamı ise şu an Meclis'te olan İY Parti, HDP ve MHP'nin oylarından fazla çıktı.
MetroPOLL Araştırma'nın Ocak ayında yaptığı anketin sonuçlarına göre, "Bu pazar seçim olsa" AK Parti, CHP ve İyi Parti barajı geçebiliyorken, HDP yüzde 8, MHP yüzde 6,9 oranında oy aldı. Ankette kararsızların, protesto oy kullananların ve cevap vermeyenlerin oranı yüzde 18,8 oranında oldu. Bu da Meclis'teki üç partinin oy oranlarını ikiye katlıyor...
MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı çalışmasında yer alan "Bu pazar erken bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusunun yanıtlarını yayınladı. Buna göre, ankette kararsızların, protesto oy kullananların ve cevap vermeyenlerin oranı yüzde 18,8 oranında oldu.
Metropoll'ün anketine göre AK Parti'nin oyları yüzde 30.3 çıkarken, CHP üzde 21.2'de kaldı. İYİ Parti yüzde 10'luk oy oranıyla seçim barajını geçebilen üçüncü parti oldu.
HDP yüzde 8, MHP yüzde 6,9 oranında oy aldı. Saadet Partisi 1,8 oranında oy alırken, DEVA Partisi 1,1, Gelecek Partisi de 0,9 oranında oy aldı.