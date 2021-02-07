Metropoll'den Ocak ayı anketi! Protesto oyları İYİ Parti, HDP ve MHP'nin oylarından fazla

MetroPOLL Araştırma'nın Ocak ayında yaptığı anketin sonuçlarına göre, "Bu pazar seçim olsa" AK Parti, CHP ve İyi Parti barajı geçebiliyorken, HDP yüzde 8, MHP yüzde 6,9 oranında oy aldı. Ankette kararsızların, protesto oy kullananların ve cevap vermeyenlerin oranı yüzde 18,8 oranında oldu. Bu da Meclis'teki üç partinin oy oranlarını ikiye katlıyor...