MetroPoll'den ekonomi anketi! Durum daha da kötüleşiyor...

Ekonomik sorunlarından kimin sorumlu olduğu sorusuna ankete katılanların yüzde 63'ü 'iktidar' cevabını verirken, yüzde 7.5'i ise krizden muhalefetin sorumlu olduğunu söyledi. Yüzde 23.8 ise ekonomik krizinin nedeninin 'dış güçler' olduğunu ifade etti.