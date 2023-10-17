Metropoll'den bomba CHP anketi! Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Kılıçdaroğlu'na ne kaybettirdi?

Devam ederse muhalefet kaybeder

Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde seçimin nasıl etkileneceği de soruldu. Yüzde 46'sı “Muhalefetin başarı şansını azaltır” derken, yüzde 28.1'i başarı şansını arttıracağını düşünüyor. Yüzde 13.9'u “Etkilemez” derken, yüzde 12'si bir fikri olmadığını ifade ediyor.