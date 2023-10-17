Metropoll'den bomba CHP anketi! Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Kılıçdaroğlu'na ne kaybettirdi?
Metropoll Araştırma, CHP kurultayı için anket yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden sonraki tavrının CHP'ye kaybettirdiğine inananlar çoğunlukta çıkarken, Özgür Özel'in kazanacağına inananların sayısı da artmaya başladı. İşte anketin çarpıcı sonuçları...
MetroPoll Araştırma'nın Eylül ayı anketinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden sonraki tavrı, CHP'nin kurultayı, kurultaydan çıkacak sonucun seçimi nasıl etkileyeceği seçmene soruldu. CHP'lilerin büyük çoğunluğu Kılıçdaroğlu'nun tavrının CHP'ye zarar verdiğini söylerken, Özgür Özel'in seçilme şansı da arttı.
Yüzde 48 'zarar verdi' dedi
Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu'nun seçimden sonraki tavrına ilişkin katılımcıların yüzde 48.4'ü “CHP'ye zarar verdi” dedi. Yüzde 24.7'si bir şeyin değişmediğini söylerken, yüzde 15.8'i fikir belirtmedi.
CHP'lilere göre durum ne?
Ankete katılan CHP'lilerin yüzde 11.1'i Kılıçdaroğlu'nun seçimden sonraki tavrının CHP'ye güç kazandırdığına inanıyor. CHP'lilerin yüzde 40.7'si Kılıçdaroğlu'nun tavrı nedeniyle CHP'nin zarar gördüğünü savunuyor.
Devam ederse muhalefet kaybeder
Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde seçimin nasıl etkileneceği de soruldu. Yüzde 46'sı “Muhalefetin başarı şansını azaltır” derken, yüzde 28.1'i başarı şansını arttıracağını düşünüyor. Yüzde 13.9'u “Etkilemez” derken, yüzde 12'si bir fikri olmadığını ifade ediyor.