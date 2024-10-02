MetroPOLL'den bomba anket! 'Türkiye'de kadınlar güvende mi' sorusunda dikkat çeken sonuç
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MetroPOLL Araştırma Şirketi, Türkiye genelinde yaptığı anketle siyasi ve toplumsal konularda halkın nabzını yokladı. Vatandaşlara, milletvekili seçim tercihleri, Türkiye'nin gidişatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki seçimi kazanma olasılığı ve kadınların güvenliği gibi sorular yöneltildi. Anket, güncel siyasi gelişmelerle ilgili önemli veriler sunmayı amaçlıyor.
Son günlerde siyasetin gündemi oldukça yoğunken, MetroPOLL Araştırma Şirketi Türkiye genelinde farklı kategorilerde önemli bir kamuoyu yoklaması gerçekleştirdi.
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Ankette, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?", "Türkiye iyiye mi gidiyor yoksa kötüye mi?", "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sonraki seçimi kazanır mı?" ve "Türkiye'de kadınlar güvende mi?" gibi sorularla vatandaşların siyasi ve toplumsal görüşleri alındı.
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İşte MetroPOLL'ün o anket çalışması
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