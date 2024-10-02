MetroPOLL'den bomba anket! 'Türkiye'de kadınlar güvende mi' sorusunda dikkat çeken sonuç

Ankette, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?", "Türkiye iyiye mi gidiyor yoksa kötüye mi?", "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sonraki seçimi kazanır mı?" ve "Türkiye'de kadınlar güvende mi?" gibi sorularla vatandaşların siyasi ve toplumsal görüşleri alındı.