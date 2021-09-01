Metropoll anketinde bu defa muhalefete şok! Seçmenin yarısı onları sorumlu tuttu!
MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sancar'ın yayınladığı son sığınmacılarla ilgili ankette seçmenin bunun için sadece hükümeti değil muhalefeti de eleştirdiği ortaya çıktı.
MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sancar, sığınmacılarla ilgili son yaptıkları araştırmayı paylaştı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Özer Sancar, "Sığınmacılar sorununu halkımızın büyük çoğunluğu uygulanan dış politikaya bağlıyor." dedi.
Araştırmada yurttaşlara "Sığınmacı sayısının son yıllarda artmasının nedeni hükümetin izlediği yanlış dıış politikadır' şeklindeki iddialara katılıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Yurttaşların bu soruya yüzde 65,7 oranında "Evet katılıyorum" dediği görüldü. Öte yandan yüzde 24,7 oranında "Hayır, katılmıyorum" diye yanıt verildi.
"Evet katılıyorum" diyenlerin AK Partili seçmenlere oranının yüzde 46,7 MHP'nin ise yüzde 50,6 olduğu görüldü.