Metrobüs ayağının üzerinden geçti!
İSTANBUL Bahçelievler'de araca binmeye çalışırken yola düşen ve metrobüsünün ayağını ezdiği kadın hastaneye kaldırıldı.
Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen metrobüs, Şirinevler durağına yolcu almak için durduğu sırada, araca binmeye çalışan S.K. metrobüs yoluna düştü.
Hareket eden metrobüs S.K'nin ayağının üstünden geçti. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşandı. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü
