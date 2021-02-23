Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk firarda 24 bin euroya 10 çocuk yaptı
GÜRCİSTAN'a kaçan Metro Turizm'in patronu Galip Öztürk 19 çocuğa ulaştı. Türkiye'de 9 çocuğu olan Öztürk, Gürcistan'da da 10 çocuk yaptı. 9 çocuğu taşıyıcı anneler doğurdu. Her bir çocuk için 24 bin Euro (yaklaşık 250 lira) para ödedi...
Türkiye’de cinayete azmettirmekten aldığı ömür boyu hapis cezası onaylanınca Batum'a kaçan Metro Holding'in sahibi Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelerden edindiği 10 çocuğu ortaya çıktı.
Öztürk'ün, Rus asıllı 23 yaşındaki eşi Christina Öztürk, kendisinden olan 6 yaşındaki kızı ve taşıyıcı annelerden doğma 10 çocukla pozlar verirken, geniş aile olmayı sevdiklerini söyledi.
İlk eşten 9 çocuğu var
Rus mafyasıyla çatışıp Intourist Otel ve LibertyCasino'yu devreden, ardından Ermenistan'a kaçan Galip Öztürk, bu ülkenin vatandaşlığını aldıktan sonra yeniden Batum'a döndü. Önceki eşinden toplam 9 çocuğu olan Galip Öztürk’ün Gürcistan veya Rusya'dan vatandaşlık almayı planladığı belirtildi.
Çocukların isimleri ne?
Bir YouTuber olan yeni eşi Christina Öztürk, ise Bild Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, sadece 6 yaşındaki büyük kızı Victoria'yı kendisinin doğurduğunu Ayrin Fatma, Meryem Fatma, Alice Fatma, Anna Fatma ve Olivia Fatma adlı kızları ile, Mustafa Galip, İsmail Galip, Mehmet Galip, Ahmet Galip ve Lokman Galip isimli erkek çocuklarının taşıyıcı annelerden olduğunu anlattı.