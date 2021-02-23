Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk firarda 24 bin euroya 10 çocuk yaptı

Çocukların isimleri ne?

Bir YouTuber olan yeni eşi Christina Öztürk, ise Bild Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, sadece 6 yaşındaki büyük kızı Victoria'yı kendisinin doğurduğunu Ayrin Fatma, Meryem Fatma, Alice Fatma, Anna Fatma ve Olivia Fatma adlı kızları ile, Mustafa Galip, İsmail Galip, Mehmet Galip, Ahmet Galip ve Lokman Galip isimli erkek çocuklarının taşıyıcı annelerden olduğunu anlattı.