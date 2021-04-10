Metro Turizm'in firari patronu Galip Öztürk'ü ve 10 çocuğunu Alişan ziyaret etti!
Cinayete azmettirme suçundan ömür boyu hapis cezası onanan Metro Turizm patronu Galip Öztürk'ü, Alişan ziyaret etti. Taşıyıcı anneler sayesinde 19 çocuk sahibi olan Öztürk ve çocuklarıyla fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.
Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'ün Türkiye'deki cinayete azmettirmekten aldığı ömür boyu hapis cezası onaylanınca Gürcistan'ın Batum şehrine kaçtığı biliniyordu. Son olarak ise Öztürk, taşıyıcı annelere binlerce lira ödeyerek sahip olduğu çocuklarla İngiltere'nin bile dikkatini çekmişti.
Türkiye'de 10 çocuğu olan Galip Öztürk'ün Gürcistan'da taşıyı anne yöntemiyle 9 çocuk sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Üstelik Öztürk'ün her bir çocuk için 24 bin Euro (yaklaşık 250 lira) ödediği konuşulmuştu.
Galip Öztürk'ün Rus asıllı 23 yaşındaki eşi 10 çocukla sınırlı kalmak istemediklerini daha fazla çocuğa sahip olmak istediklerini söylemesiyle herkesi hayrete düşürmüştü. Ortaya çıkan bu gerçeklerin ardından Alişan'ın Galip Öztürk'ü ve çocuklarını ziyaret ettiği anlaşıldı.
Alişan, kendi kişisel sosyal medya hesabı Instagram'dan Galip Öztürk ve çocuklarıyla çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.