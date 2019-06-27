Metin Yıldız'dan sevgilisine romantik sözler! BKM oyuncusunun yeni sevgilisi
BKM Mutfak'ta yetişerek birçok projede yer alan Metin Yıldız, sevgilisine aşkını sosyal medyadan duyurdu.
Bir dönem eski eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen BKM oyuncusu MEtin Yıldız, yeni bir aşka yelken açmıştı. Yıldız, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Gözde Kayra'ya olan aşkını sosyal medya hesabından duyurdu.
Metin Yıldız, Gözde Kayra ile beraber çekindiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabına yükleyerek romantik sözlerle süsledi. Yıldız paylaşımının altına, "Yıldızları takip etmeyi bırakma nedenim; yıldızımı bulmuş olmamdandır... Seni sevmekle meşgulüm iyi ki doğdun aşkım iyi ki varsın" notunu düştü.
Metin Yıldız, Aslen Ordu Fatsa'lı bir memur ailenin ortanca çocuğu olarak 20 Ağustos 1974 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.
Lise mezunudur. 1996yılında profosyonel tiyatro hayatına başladı. Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol aldıktan sonra 2003 yılına "Vizontele Tuba" ile birlikte BKM serüveni başladı.