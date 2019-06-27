Metin Yıldız'dan sevgilisine romantik sözler! BKM oyuncusunun yeni sevgilisi

Bir dönem eski eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen BKM oyuncusu MEtin Yıldız, yeni bir aşka yelken açmıştı. Yıldız, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Gözde Kayra'ya olan aşkını sosyal medya hesabından duyurdu.