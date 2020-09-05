Metin Yıldız yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi şiddet iddiaları başını yakmıştı

Hem eski eşine hem de eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen ve hala eski eşine nafaka ödediğini söyleyen Metin Yıldız, yeni ilişkisi hakkında ve ödediği nafaka hakkında ise şunları söyledi:

"Eski eşime nafakamı her zaman ödedim, ödemeye de devam ediyorum. Eski sevgilimi ise darp etmedim.''