Metin Yıldız yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi şiddet iddiaları başını yakmıştı
Eski eşi ve eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Metin Yıldız, 3 aydır birlikte olduğu yeni sevgilisiyle görüntülendi.
Seneler önce Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla yıldızı parlayan Metin Yıldız, önceki akşam ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi. Oyuncu ayak üstü sohbet ettiği muhabirlere özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.
Hem eski eşine hem de eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen ve hala eski eşine nafaka ödediğini söyleyen Metin Yıldız, yeni ilişkisi hakkında ve ödediği nafaka hakkında ise şunları söyledi:
"Eski eşime nafakamı her zaman ödedim, ödemeye de devam ediyorum. Eski sevgilimi ise darp etmedim.''
''O beni darp etti. Ünlü olmak için elinden geleni yaptı. Ama artık çok mutluyum. 3 aylık bir ilişkim var. Her şey çok güzel gidiyor.''
Peki, ne olmuştu?
Metin Yıldız'ın ikinci defa kadına şiddet haberleri üzerine BKM oyuncusu Yıldız, iddiaları yalanlamış, hatta asıl şiddeti kendisinin gördüğünü söylemişti.