Metin Yıldız sevgilisi Gözde Kayra'yı dövdü! Eşi de şiddetten kaçmıştı

Yıldız'dan her şeyin daha iyi olacağı yönünde söz aldığını belirten Kayra, "Düzelecek sandım ama olmadı. Sonunda iç yüzünü görmüş oldum. Ailem de bu ilişkiye karşıydı" dedi. Yıldız'ın, Kayra'yı geçen yıl da darp ettiği iddia edilmiş, ancak oyuncu yalanlamıştı.