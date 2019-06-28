Metin Uca İspark yöneticisi Kübra Nur diye porno yıldızını paylaşınca olanlar oldu
Ünlü sunucu Metin Uca'nın cinsel içerikli film yıldızının fotoğrafını koyarak yaptığı ironi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Uca'nın paylaşımına birçok kişi tepki gösterdi.
23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak dün akşam saatlerinde mazbatasını aldı ve bugün itibariyle görevine başladı. İmamoğlu'nun belediye çalışanları hakkında söyledikleri ise dikkatleri üzerine çekmiş, İmamoğlu, troll belediye çalışanı istemediğini dile getirmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, belediye çalışanlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Troll belediye çalışanları istemiyoruz. İş hukukuna, ahlakına aykırı davranmayan herkes başımın üzerinde. Ancak buna aykırı çalışıp maaşını alıyorsa gereği yapılacak" açıklamasında bulunmuştu.
Bu açıklamaların ardından ünlü sunucu Metin Uca'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı ironik bir paylaşım büyük tepki topladı. Metin Uca, seçim sürecinde çıkan İspark haberlerine göndermede bulunmak için değişik bir yöntem denedi.
Uca, Lübnanlı cinsel içerikli film yıldızının fotoğrafını koyarak, ''Herşeyinize destek olduk, ama ilk gün göreve başlar başlamaz ispark yöneticisi, tüm benliğini işine vermiş gecesini gündüzüne katıp alınteri ile işine dört elle sarılmış Kübra Nur Beyrutlu hanımı görevden almanızı anlayamadım. İstisnasız herkesi kucaklayan bu elemanı atmayınız'' paylaşımında bulundu.