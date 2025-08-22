Metin Şentürk'ün acı günü! Kanser nedeniyle yaşamını yitirdi...

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Metin Şentürk, kardeşi Bayram Şentürk'ün uzun süredir verdiği kanser mücadelesini geçtiğimiz ay sosyal medya üzerinden duyurmuş, takipçilerinden dua istemişti. Sanatçı, yayımladığı duygusal videoda kardeşinin durumunun ağırlaştığını ifade ederek, şu sözlerle destek çağrısında bulunmuştu, "11 aydır kardeşimle birlikte kanser gibi zorlu bir hastalığa karşı direniyoruz. Şu an hastanedeyiz, acıları oldukça yoğun. Ben duanın gücüne inanan biriyim. Bu yüzden siz dostlarımdan, kardeşimin bu ağır süreci daha az acıyla atlatabilmesi için dua rica ediyorum."