Metin Şentürk espriyle karışık Fenerbahçe'yi yerin dibine soktu: En mutlu Fenerbahçeli benim...
Görme engelli şarkıcı Metin Şentürk, Fenerbahçe'nin bu sezonki performansına ilişkin her zamanki esprili üslubuyla paylaşım yaptı. Şentürk, "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe’nin bu halini görmüyorum" dedi.
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, kişisel Twitter hesabından, bu sezonki performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen Fenerbahçe'ye ilişkin paylaşım yaparak sosyal medyayı salladı.
18
Metin Şentürk, Fenerbahçe'nin bu sezonki performansını ironik bir şekilde eleştirdi.
28
Şentürk, "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe’nin bu halini görmüyorum" dedi.
38
Şentürk'ün bu paylaşımı kısa sürede etkileşim alırkn, sosyal medya kullanıcıları Şentürk'e bu esprili yaklaşımından dolayı beğeni ve yorum yağdırdı.
48