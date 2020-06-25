Metin Hara'ya mahkemeden büyük şok! Zorla getirilme kararı çıkarıldı
Brezilyalı Adrina Lima ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Metin Hara'ya “Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak” suçundan hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.
Manken Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Metin Hara'ya mahkemeden kötü haber geldi. Hara, son dönemde yazdığı düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında yazdığı kitaplarla adı duyuldu. Ancak Metin Hara'nın diploması olmadığı halde hasta tedavi etmekle suçlanıyor, hakkında 5 yıla kadar hapis isteniyor.
BİMER'e gelen Metin Hara şikayetleri sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Açılan soruşturma sonrası Hara'nın "İnsana güven" unvanı ile faaliyet gösteren Hara'nın hekim olduğuna dair diploması olmadığı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde tamamlayıcı tıp uzmanı unvanını kullandığının tespit edildiğini belirtti.
İddianamede yer alan Hara'nın, "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz yargılanan sanık Metin Hara duruşmaya katılmazken, Hara'yı avukatı temsil etti.