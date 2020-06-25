Metin Hara'ya mahkemeden büyük şok! Zorla getirilme kararı çıkarıldı

Manken Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Metin Hara'ya mahkemeden kötü haber geldi. Hara, son dönemde yazdığı düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında yazdığı kitaplarla adı duyuldu. Ancak Metin Hara'nın diploması olmadığı halde hasta tedavi etmekle suçlanıyor, hakkında 5 yıla kadar hapis isteniyor.