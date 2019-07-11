Metin Hara Adriana Lima hakkında ilk kez konuştu! Kolay olmuyor diyerek içini döktü
Türk iş adamı Emir Uyar ile samimi bir şekilde görüntülenerek yeni Türk sevgilisi ile gündem olan Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara sonunda sessizliğini bozdu. Hara, bakın biten olay aşkı için neler söyledi.
Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda yattan inerken görüntülenen Adriana Lima ve Türk iş adamı Emir Uyar'ın samimi görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Lima'nın yeni sevgilisi de Türk olunca eski sevgili Metin Hara'nın bu konuda ne diyeceği merak konusu olmuştu. Hara, sessizliğini sonunda bozdu.
Adriana Lima ile olan ilişkisi 5 ay önce biten Metin Hara, sosyal medya hesabı Instagram'dan Lima ile olan fotoğraflarını hala silmemesiyle çok konuşulmuştu. Hara, dün akşam kendi YouTube kanalı olan ''İnsanagüven'' adlı kanalından canlı yayın açarak Adriana'nın yeni ilişkisi hakkında konuştu.
Metin Hara, eski sevgilisi Adriana Lima'nın yeni Türk sevilisi Emir Uyar ile olan ilişkisi hakkında şunları söyledi:
En son gidişimde yolları ayırdık!
"Sürekli özel hayatla ilgili soru geliyor. Ben çok fazla özel hayatla ilgili konuşmuyorum. Konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ayrıldılar mı veya farklı haberler mi diye söylenenler var. Biz 5 ay evvel, en son gidişimde yolları ayırdık.
Ben Türkiye'ye gelmeye karar vermek durumundaydım. Çünkü annemin 12 santimetrelik bir tümörü vardı. Bu süreçte, onun ameliyatında yanında olabilmek, sonrasındaki süreçte ailemle zaman geçirebilmek benim için çok önemliydi.