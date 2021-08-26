Metin Çekmez ağabeyi gibi kanserden vefat etti... Aynı kaderi paylaştılar!
Usta oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmesiyle sevenlerini yasa boğdu. Oyuncunun, 2013 yılında vefat eden ağabeyi Dinçer Çekmez ile aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı.
Kuşadası ilçesindeki yazlığında tatil yapan, kanser tedavisi gören tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Çekmez, iki hafta önce yazlığında fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırımıştı. Çekmez, tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti.Kansere yenik düşen Metin Çekmez'in kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Dinçer Çekmez de 2013 yılında kan kanseri nedeniyle vefat etmişti.
Usta oyuncu, bugün Kuşadası Davutlar Hikmet Bayrak Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip Kuşadası Davutlar Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Metin Çekmez ile ağabeyi Dinçer Çekmez, Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Atla Gel Şaban'da birlikte rol aldılar. İşte sevilen filmden bir kare...
Metin Çekmez'in kendisi gibi oyuncu olan, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından, ağabeyi Dinçer Çekmez de kanser yüzünden hayata gözlerini yummuştuç