Metin Çekmez ağabeyi gibi kanserden vefat etti... Aynı kaderi paylaştılar!

Kuşadası ilçesindeki yazlığında tatil yapan, kanser tedavisi gören tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Çekmez, iki hafta önce yazlığında fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırımıştı. Çekmez, tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti.Kansere yenik düşen Metin Çekmez'in kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Dinçer Çekmez de 2013 yılında kan kanseri nedeniyle vefat etmişti.