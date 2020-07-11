Metin Arolat'ın kötü günü acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu
Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti. Arolat, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu ve annesi için dua istedi.
Metin Arolat annesini kaybetti. Acı haberi duygusal bir mesajla duyuran Arolat, sosyal medya hesabından şu satırları paylaştı:
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"Anneciğim. Bu gün bizi bırakıp sonsuzluğa, babamın ve ağabeyimin yanına uçtu. Acım çok çok büyük, öyle böyle değil.''
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''Ama onun, benim güçlü durduğumu görmek isteyeceğini , feryat figanımın onu oralarda çok üzeceğini biliyorum. İçim yangın yeri.''
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''Annesizliği öğrenebilmem, içimdeki yangını söndürebilmem sanırım bir hayli vakit alacak. Bu gece bir duanızı da, annem, aşkım, kuzum, canım için gönderin."
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