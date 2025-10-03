Metin Akpınar'ın yıllar sonra kızı olduğu ortaya çıkmıştı! Yeni iddialar şok etti, bir de oğlu mu varmış
Usta sanatçı Metin Akpınar, yıllar sonra bir kızı olduğu şokuyla yüzleşmiş, Duygu Nebioğlu bunu DNA testiyle kanıtlamıştı. Nebioğlu'nun ortaya attığı 'ağabey' iddiası gündeme bomba gibi düştü. Metin Akpınar'ın bir de bilmediği oğlu mu var? Nebioğlu ağabeyi diye bakın kimi işaret etti...
Türk sinemasının usta ismi Metin Akpınar, yıllar sonra bir kızı olduğu şokuyla karşılaşmıştı. Duygu Nebioğlu bu iddiaları asılsız bırakmamış ve DNA testiyle Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlamıştı. Şimdi ise bir abisi olduğunu iddia ediyor ve işaret ettiği isim bomba...
Türk sinemasının efsane isimlerinden Metin Akpınar, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıllarda, kendisinin kızı olduğunu öne süren Duygu Nebioğlu'nun açtığı dava sonuçlanmış, DNA testiyle bu iddia resmiyet kazanmıştı. Mahkeme, Nebioğlu'nun Akpınar'ın biyolojik kızı olduğuna hükmetmişti.
1 LİRALIK TAZMİNAT DAVASI
Gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, yaptığı bir açıklamada Metin Akpınar'ın yalnızca kızı olmadığını, "Metin" adında bir erkek çocuğunun da var olduğunu öne sürdü. Bu açıklama üzerine Akpınar, Akay'a karşı 1 TL'lik manevi tazminat davası açtı.
"AĞABEYİMİ BULDUM" PAYLAŞIMI
Dava süreci devam ederken Duygu Nebioğlu, sosyal medyada dikkat çeken yeni bir açıklamada bulundu. Nebioğlu, 'ağabeyini bulduğunu' duyurarak, bu kişinin Onur Akay olduğunu iddia etti. Nebioğlu'nun bu çıkışı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.