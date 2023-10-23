Metin Akpınar'ın 'nüfusuna aldığı' iddia edilen kızı Sevgi Katkıcı konuştu! Akpınar soyadını almayacağım

'Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız' dedim

Yıllardır kardeşiyle birlikte mücadele ettiğini belirten ve anne babasına sitem eden Katkıcı, "Annelik, anne karnında başlar. Annemizin bizi terk ettiğini duyunca çok üzülmüştüm. Bir anne, bunu nasıl yapar dedim. İki aylıkken bizi bırakmış. Anne olduğumda anladım. Bana 'Ben senin annenim' dedi. 'Hayır sen benim annem değilsin' cevabını verdim. 'Neden bıraktın dedim?' ve hiçbir açıklama yapmadı. Metin Bey'e de sordum, 'Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız' dedim. Metin Bey inkâr etse de bir süre biyolojik annemizle görüştü" şeklinde konuştu.