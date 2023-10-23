Metin Akpınar'ın 'nüfusuna aldığı' iddia edilen kızı Sevgi Katkıcı konuştu! Akpınar soyadını almayacağım
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden doğan ikiz kızları ile ilgili yeni gelişme. Dava açmadığı ve medyaya konuşmadığı için nüfusuna aldığı iddia edilen ikiz kızlarından Sevgi Katkıcı ortaya çıktı ve nüfusuna geçmediğini, Akpınar soyadını da almayacağını açıkladı.
Türk tiyatrosu ve Yeşilçam'ın usta oyuncu Metin Akpınar'ın ikiz kızları babalarına yönelik sert eleştirilerini sürdürüyor. Duygu Nebioğlu'ndan sonra ikizi Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu! Sevgi Katkıcı babalık davası açmadığı ve konuşmadığı için Metin Akpınar tarafından nüfusuna alınıp mirasına ortak edildiği iddia edilmişti. Ancak iki çocuk annesi Sevgi Katkıcı, "Akpınar soyadını almayacağım" deyip usta oyuncuya tepki gösterdi. Yaşadığı süreci Ankara Masası adlı YouTube kanalında anlatan Sevgi Katkıcı, stüdyoda gözyaşlarına boğuldu.
Metin Akpınar hala beni aramadı
Metin Akpınar'ın yıllar sonra ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Sanatçının evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ve şimdi 35 yaşında olan kızı Duygu Nebioğlu'nun ardından ikizi Sevgi Katkıcı da sessizliğini bozdu. Metin Akpınar'ın hâlâ kendisini aramadığını belirten Sevgi Katkıcı, "Akpınar olarak anılmak istemiyorum. Babalık yapsaydı, kıymet verseydi belki ama Özdener babamın yerini asla tutamaz" dedi.
'Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız' dedim
Yıllardır kardeşiyle birlikte mücadele ettiğini belirten ve anne babasına sitem eden Katkıcı, "Annelik, anne karnında başlar. Annemizin bizi terk ettiğini duyunca çok üzülmüştüm. Bir anne, bunu nasıl yapar dedim. İki aylıkken bizi bırakmış. Anne olduğumda anladım. Bana 'Ben senin annenim' dedi. 'Hayır sen benim annem değilsin' cevabını verdim. 'Neden bıraktın dedim?' ve hiçbir açıklama yapmadı. Metin Bey'e de sordum, 'Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız' dedim. Metin Bey inkâr etse de bir süre biyolojik annemizle görüştü" şeklinde konuştu.
Metin Akpınar bizi kucaklasa...
"Ben anneme daha çok kızıyorum. Anne olamamış. Annemiz olmayı becerememiş" diyen Sevgi Katkıcı, "İki aylık bir çocuk sokağa atılır mı? Terk etmedir bu. Ne arayıp ne sormuş. Kardeşimi de tebrik ediyorum. Hep daha çok çaba sarf etti bu süreçte. Metin Akpınar bizi kucaklasa bu olaylar asla yaşanmazdı" dedi. Programda annesinin kardeşi ile kendisini terk etmesini kabullenemediğini söyleyen Katkıcı, Akpınar soyadını da asla almayacağını şu sözlerle dile getirdi: