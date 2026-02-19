Metin Akpınar'ın kızından olay açıklama! 6 milyonluk tazminatla bakın ne yapacak
Metin Akpınar’a açtığı babalık davasını kazanan ve 6 milyon TL’lik tazminat hakkı elde eden Duygu Nebioğlu, parayla ilgili kararını ilk kez açıkladı. Nebioğlu’nun sözleri gündeme damga vururken, tazminatı nasıl değerlendireceği magazin kulislerini hareketlendirdi. Bakın altığı servet değerindeki parayla ne yapacakmış...
Metin Akpınar ile yaşadığı babalık davası süreci sonrası 6 milyon TL’lik tazminat kazanan Duygu Nebioğlu, sessizliğini bozdu. Herkes tarafından çok konuşulan servet değerindeki o parayla ilgili planını ilk kez açıkladı. İşte aldığı servet değerindeki tazminatla yapmayı düşündüğü o dikkat çeken adım…
1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden doğan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'a açtığı tazminatdavasında karar dün açıklandı. Karara göre; Nebioğlu, 6 milyon TL manevi tazminat alacak.
Neler Oluyor Hayatta programına konuşan Nebioğlu, kazandığı 6 milyon TL ile ne yapacağını açıkladı.
2 yıl önce biyolojik babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenen Nebioğlu, canlı yayında kendisine ‘para için mi yaptın’ bunu eleştirilerine yanıt verdi. Nebioğlu, "Bu sözler kendi haklarını hiçbir zaman teslim alamamış, haklarını da hep başkalarına bırakmış kişilerin söyleyeceği şeyler." dedi.