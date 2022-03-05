Metin Akpınar'ın kaybettiği davada kritik gelişme! Ucundan döndü!

Metin Akpınar'ın haklarının ihlal edildiğini dilekçesinde belirten avukat Burçin Hekimoğlu, "Bu eserlerin televizyon vasıtasıyla umuma iletimi ve yeniden iletimi hususunda müvekkilimiz herhangi bir kişi veya kuruma izin verememiştir. Bu filmlerin yayınlanmasıyla davalı şirket, müvekkilimizin hakkını ihlal etmiştir. Bu filmlerin televizyonda yayınlanmasıyla müvekkilimize ödenecek rayiç bedellerin bilirkişi vasıtasıyla tespit edilmesini istiyoruz. Şimdilik 2 bin 250 liranın tahsiline karar verilmesini istiyoruz" dedi.