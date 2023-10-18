Metin Akpınar hakkında yeni iddia! 'Destek olduk' demişti
Türkiye'nin gündemini sarsan evlilik dışı ilişkisiyle gündeme gelen Metin Akpınar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Akpınar'ın iki kız çocuğuna ne kadarlık bir maddi destek verdiği ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden iki kız babası olduğu ortaya çıkmış ve açıklamasında onlara maddi ve manevi destek olmaya çalıştığını dile getirmişti.
62 yıldır Göksel Akpınar’la evli olan ve çocuğu olmadığı bilinen usta oyuncu Metin Akpınar'ın, yıllar önce yaşadığı ilişkiden Duygu ve Sevgi adında ikizleri olduğu ortaya çıktı.
Akpınar, evlilik dışı doğan ve yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızları ilgili yaptığı açıklamada, “Yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık.” demişti.
"Metin Akpınar halktan değil kızlarınızdan özür dilemeli!” başlıklı bir yazı kaleme alan ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Metin Akpınar'ın ikiz kızlarına yaptığı maddi desteği öğrendiğini açıkladı.