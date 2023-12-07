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Metin Akpınar evden dışarı çıkmıyor! Duygu Nebioğlu'ndan babası hakkında bomba itiraf

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Metin Akpınar evden dışarı çıkmıyor! Duygu Nebioğlu'ndan babası hakkında bomba itiraf

Usta tiyatrocu Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, Katarsis'e konuk oldu. Duygu Nebioğlu babasının kendisini son süreçten sonra hiç aramadığını söyleyerek, "Öğrendiğim kadarıyla evden dışarı çıkmıyor kapalı bir hayat yaşıyor" dedi.

Metin Akpınar evden dışarı çıkmıyor! Duygu Nebioğlu'ndan babası hakkında bomba itiraf

Usta tiyatrocu Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, Katarsis'e konuk oldu. Duygu Nebioğlu babasının kendisini son süreçten sonra hiç aramadığını söyleyerek, "Öğrendiğim kadarıyla evden dışarı çıkmıyor kapalı bir hayat yaşıyor" dedi. 

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Metin Akpınar evden dışarı çıkmıyor! Duygu Nebioğlu'ndan babası hakkında bomba itiraf

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

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Metin Akpınar evden dışarı çıkmıyor! Duygu Nebioğlu'ndan babası hakkında bomba itiraf

Akpınar'ın 35 yaşındaki ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, açtığı babalık davasını kazanarak magazin gündemini sarsmıştı.

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Metin Akpınar evden dışarı çıkmıyor! Duygu Nebioğlu'ndan babası hakkında bomba itiraf

Katarsis X-TRA‘da Gökhan Çınar’ın konuğu olan Duygu Nebioğlu çocukluğundan ve babasının Metin Akpınar olduğunu öğrendikten sonra yaşadığı buhrandan bahsetti. 

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