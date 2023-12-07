Metin Akpınar evden dışarı çıkmıyor! Duygu Nebioğlu'ndan babası hakkında bomba itiraf

Usta tiyatrocu Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, Katarsis'e konuk oldu. Duygu Nebioğlu babasının kendisini son süreçten sonra hiç aramadığını söyleyerek, "Öğrendiğim kadarıyla evden dışarı çıkmıyor kapalı bir hayat yaşıyor" dedi.