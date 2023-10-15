Metin Akpınar 14 yıldır kızlarını mirasından mahrum etmek için mi sakladı? İşte kızlarının büyüdüğü ev
Usta oyuncu Metin Akpınar’ın 14 yıl önce haberdar olduğu ikiz kızlarını bunca süre herkesten saklaması ve nüfusuna almamasıyla ilgili Hürriyet yayanı yönetmeni Ahmet Hakan'dan o şok soru geldi. Metin Akpınar'ın ikiz kızları Duygu ve Sevgi’nin Antalya’da büyüdüğü ev de ortaya çıktı. Komşuları, "İkizlerin Metin Akpınar’ın kızları olduğunu öğrendiğimizde büyük bir şok yaşadık” diyor.
Yeşilçam’ın ve Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden 1988 yılında dünyaya gelen Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşlerle ilgili merak edilen sorular bir bir cevap buluyor. Metin Akpınar'ın 14 yıl önce varlıklarından haberdar olduğu ikiz kızlarını bunca yıldır nüfusuna almaması kafaları karıştırırken, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan miras iddiası geldi. Bu arada ikizlerin büyüdükleri ev ve komşuları ortaya çıktı.
Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden 1988 yılında dünyaya gelen Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşler, yaşamlarının büyük bölümünü Antalya’da geçirdi. 6 aylıkken Antalya Valiliği tarafından devlet korumasına alınan ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna yerleştirilen ikizler, 6 yaşındayken sınıf öğretmeni Emine, fizik öğretmeni Özdener Nebioğlu tarafından evlat edinildi.
Öğretmen çift, çocukları olmadığı için evlat edinme kararı alırken, meslek hayatları boyunca Antalya’nın seçkin okullarında öğretmenlik yaptılar. Özdener Bey, emekli olduktan sonra özel bir eğitim kurumunda bir süre yönetici olarak çalıştı.
Bu süreçte hem Antalya merkez hem de Akseki ilçesi Güzelsu Mahallesi’ndeki 3 katlı evlerinde yaşamlarını sürdürdüler. Duygu ve Sevgi’nin evlatlık olduğunu tüm mahallenin bildiğini söyleyen Güzelsu Mahallesi Muhtarı Mehmet Akif Akoğlu, Hürriyet’e şu bilgileri aktardı: