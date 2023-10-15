Metin Akpınar 14 yıldır kızlarını mirasından mahrum etmek için mi sakladı? İşte kızlarının büyüdüğü ev

Yeşilçam’ın ve Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden 1988 yılında dünyaya gelen Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşlerle ilgili merak edilen sorular bir bir cevap buluyor. Metin Akpınar'ın 14 yıl önce varlıklarından haberdar olduğu ikiz kızlarını bunca yıldır nüfusuna almaması kafaları karıştırırken, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan miras iddiası geldi. Bu arada ikizlerin büyüdükleri ev ve komşuları ortaya çıktı.