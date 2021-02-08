Meteorolojinin uyardığı fırtına İstanbul'u vurdu
İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle birçok noktada ağaç devrilmesi ve çatı uçması olayları yaşandı, araçlar zarar gördü. Çatı uçması olayları güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.
İSTANBUL'da akşam saatlerinde hafif yağmurla birlikte Beşiktaş, Sultangazi, Silivri, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu ve Esenler'de etkisini gösteren fırtına, Anadolu Yakası'nda Ümraniye'de etkili oldu.
Şiddetli rüzgar nedeniyle Silivri sahilde bir iş yerinin totem tabelası devrildi. İlçede rüzgar nedeniyle 2 tekne battı.
Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokak'ta da ağaç devrilmesi sonucu elektrik direği yıkıldı. İtfaiye ekipleri, bir binada sallanan demiri tehlike arz ettiği gerekçesiyle çıkarttı.
Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir binanın çatısının uçması sonucu iki otomobil ile bazı iş yerlerinde hasar oluştu. Cadde, güvenlik şeridiyle çevrilerek trafiğe kapatıldı.