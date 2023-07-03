Meteoroloji'nin Oraj uyarısı! Uzman isim il il sayıp saat verdi... Peş peşe kritik uyarılar
Meteoroloji'den İstanbul için oraj uyarısı yapıldı. Sıcaklıklardan sonra gök gürültülü şiddetli yağış bekleniyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Labaratuvarı Başkanı Adil Tek, il il sayıp kritik uyarılarda bulundu...
Temmuz ayı Türkiye genelinde sıcak geçmeye başladı. İstanbul için de aynı durum geçerli. Geçtiğimiz günlerde sıcaklıklar epey yükselmişti. Ancak İstanbul için oraj uyarısı geldi. Peki nedir bu oraj? Hangi günleri kapsayacak?
A Haber'e konuşan Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Labaratuvarı Başkanı Adil Tek, il il sayıp kritik uyarılarda bulundu..
İşte o açıklamalardan satır başları; Öğleden sonraki saatler için bir yağış geçişi olma olasılığı yüksek. Şu saatler itibariyle Kırklareli ve Edirne'nin Bulgaristan sınırındaki ilçelerde yağış devam ediyor..
Gök gürültülü sağanak yağışlar beraberinde yer yer dolu da oluşuyor. Bu yağışlı sistem öğleden sonraki saatlerde özellikle Marmara'nın kuzeyinde yani İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerde öğleden sonraki saatlerde yağış yapma olasılığı yüksek.